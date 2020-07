Morto Jackie Charlton, guidò l'Irlanda ai quarti di finale di Italia '90 (Di sabato 11 luglio 2020) Calcio irlandese e inglese in lutto: è Morto il leggendario ct della nazionale, dell'Eire la Repubblica d'Irlanda per distinguerla dall'Irlanda del Nord, scomparso a 85 anni. L'ex difensore del Leeds ... Leggi su leggo

tancredipalmeri : È morto a 85 anni Jackie Charlton, campione del mondo nel 1966 con suo fratello Bobby, poi ct della migliore Irland… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Morto Jackie Charlton, guidò l'Irlanda ai quarti di finale di Italia '90 - gippu1 : E' morto a 85 anni Jackie #Charlton, campione del Mondo 1966, fratello di Bobby, leggenda del Leeds e di due Nazion… - japp88 : RT @tancredipalmeri: È morto a 85 anni Jackie Charlton, campione del mondo nel 1966 con suo fratello Bobby, poi ct della migliore Irlanda d… - IlmsgitSport : Morto Jackie Charlton, guidò l'Irlanda ai quarti di finale di Italia '90 -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Jackie

Il Messaggero

Calcio irlandese e inglese in lutto: è morto il leggendario ct della nazionale, dell'Eire la Repubblica d'Irlanda per distinguerla dall'Irlanda del Nord, scomparso a 85 anni. L'ex difensore del Leeds ...LONDRA - Se n'è andato a 85 anni un altro degli "eroi di Wembley 1966", come qui vengono ricordati i giocatori dell'unico mondiale vinto dall'Inghilterra. Un nome leggendario: Jack Charlton, detto Jac ...