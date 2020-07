Mirco Moioli, dirigente dell’Atalanta risponde “terrone del c…” al tifoso del Napoli (video) (Di sabato 11 luglio 2020) Cosa si vuol dire all’Atalanta quest’anno? niente, bisogna farle solo i migliori complimenti in questa stagione fantastica, da totale protagonista in serie A e soprattutto in Champions League, in cui gli uomini di Gasperini, sono approdati alla prima partecipazione ai quarti di finale in cui se la giocheranno con i francesi del Psg ad agosto, per poter ambire chissà ad una vittoria finale? come il Porto di Mourinho nel 2004? Stasera i nerazzurri se la vedranno con la Juventus, distante solo nove punti, a Torino. Ed è proprio in una stazione di Bergamo, che oggi pomeriggio purtroppo, è avvenuto un episodio, di razzismo, che onestamente si poteva evitare. Tra tifosi? tra ultrà? , cui sarebbe possibile? No, protagonisti un infiltrato tifoso del Napoli, Gasperini, ed un dirigente della Dea, il signor ... Leggi su news.superscommesse

Atalanta - Mirco Moioli insulta un tifoso del Napoli : ” Terrone del…” -Video Il team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli, che alle provocazioni di un tifoso del Napoli ha risposto con l’insulto ”Terrone del …” Questa sera la straordinaria Atalanta di Gian Piero Gasperini, che continua a ...

Brigate_Azzurre : RT @barison_andrea: Mirco #Moioli, sei un pezzo di merda. Te lo dice un 'Terrone' che si chiama Barison di cognome. - CarbonToni : RT @sonoNAPnonITA: Sei più brutto della morte Mirco #Moioli. - acerracido : RT @barison_andrea: Mirco #Moioli, sei un pezzo di merda. Te lo dice un 'Terrone' che si chiama Barison di cognome. - sonoNAPnonITA : Sei più brutto della morte Mirco #Moioli. - Paolo1926_ : RT @TolliVincenzo: Questo signore è Mirco #Moioli Team Manager dell’#Atalanta È il 'signore' che ha gridato 'Terrone del Cazzo' Cara @… -