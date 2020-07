Milano, rom “liberi” di spadroneggiare nel centro storico. Tra loro, l’uomo che uccise un agente (Di sabato 11 luglio 2020) La Polizia di Milano ha fermato una banda di tre rom – ladri “acrobati” – che depredavano lussuosi appartamenti del centro storico. Tra questi, anche l’uomo che il 12 gennaio 2012 travolse e uccise un agente della polizia locale. Milano, i tre rom sottraevano denaro e gioielli Il procuratore ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti dei tre rom. Due sono 1994 e uno del 1997. Tutti avevano numerosi precedenti penali e di polizia. Sono ritenuti responsabili di alcuni furti consumati nel periodo di febbraio e marzo circa all’interno di lussuosi appartamenti nel centro di Milano. Hanno sottratto ingenti somme di denaro, gioielli ed effetti personali, dal valore complessivo superiore a 200.000 ... Leggi su secoloditalia

