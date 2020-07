Milan, Pioli: “Il Napoli è in gran forma, Gattuso ha dato grande mentalità” (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di Rino Gattuso. Ecco le sue parole: Milan – “Ci era mancato il gol ma ultimamente stiamo trovando meglio la porta e questo è un dato da non sottovalutare. Il centrocampo è un reparto molto importante nello sviluppo del gioco, le prestazioni di Bennacer e Kessie sono di ottimo livello. Il talento di Leao è innato, ma va coltivato e allenato. Sono contento di quello che sta facendo, entra bene a partita in corso. Continuo a dirgli che non è importante il minutaglie ma la qualità che da, continuando così si toglierà grandi soddisfazioni. È inutile ... Leggi su anteprima24

acmilan : ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la… - AlfredoPedulla : Godetevi Milan-Juve, il mercato vero verrà. Alla vigilia meglio evitare voli pindarici, chiacchiere e previsioni ch… - capuanogio : Black out #Juventus ingiustificabile nell’ultima mezz’ora, spiegabile solo con un pericoloso senso di appagamento u… - DiMarzio : #Pioli parla così alla vigilia di #NapoliMilan - sportli26181512 : Pioli: 'Dobbiamo spingere fino al 2 agosto. Il futuro non mi interessa': Pioli: 'Dobbiamo spingere fino al 2 agosto… -