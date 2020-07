Milan, Calhanoglu spaventa il club rossonero: “devo decidere bene cosa fare nella prossima stagione” (Di sabato 11 luglio 2020) Quattro vittorie e un pareggio dalla ripresa del campionato, con i successi su Juventus e Lazio che hanno rilanciato un Milan completamente diverso rispetto a quello pre-lockdown. Valerio Pennicino/Getty ImagesMerito di Pioli e del suo gruppo di giocatori, capaci di ripartire con il piede giusto e rientrare con pieno merito nella lotta per un posto in Europa League. Sul successo ottenuto sui bianconeri si è soffermato Hakan Calhanoglu, che ha parlato così ai microfoni di Goal.com: “abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Dopo il 2-0 non ci siamo mai arresi e abbiamo provato a fare qualcosa creando molte occasioni. Dopo il rigore che Ibra ha segnato, la fiducia è tornata. È una sensazione incredibile, siamo così felici e ora ... Leggi su sportfair

Calhanoglu avverte : «Al Milan sto bene ma manca qualcosa. Futuro? Devo decidere bene» Hakan Calhanoglu si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Goal: le parole del centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Goal della vittoria contro la Juve in campionato e del suo futuro, ammettendo che ...

Hakan si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Goal: le parole del centrocampista turco Hakan ha parlato ai microfoni di Goal della vittoria contro la Juve in campionato e del suo futuro, ammettendo che ... Milan - oggi la ripresa in vista del Napoli : Calhanoglu sarà titolare oggi il Milan riprende gli allenamenti a Milan ello dopo il giorno di riposo concesso ieri da Pioli per iniziare a preparare la trasferta di domenica sul campo del Napoli .

il riprende gli allenamenti a ello dopo il giorno di riposo concesso ieri da Pioli per iniziare a preparare la trasferta di domenica sul campo del . Milan-Juve - i 23 convocati di Pioli : c'è la decisione su Calhanoglu Per un Milan reduce dalla bella vittoria in casa della Lazio che ha rilanciato ancor di più le speranze rossonere di centrare la qualificazione in Europa League, ora è tempo di pensare ad un altro big match. Domani, a San Siro, arriva ...

