Migranti, Musumeci a Lampedusa: “Condizione insostenibile”. Il sindaco: “Da Conte silenzio assordante” (Di sabato 11 luglio 2020) PALERMO – Sopralluogo sull’isola di Lampedusa per il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “Decine di sbarchi in poche ore, centinaia di migranti: a Lampedusa una condizione insostenibile – le parole del governatore sull’isola. Il consiglio comunale e il governo della Regione hanno chiesto a Roma la proclamazione dello stato di emergenza. Ci sono problemi sanitari, sociali ed economici – ancora Musumeci -. Abbiamo bisogno di risposte immediate. Lampedusa non puo’ diventare una terra di frontiera”.MUSUMECI A LAMPEDUSA: INVIEREMO TAMPONI E TEST SIEROLOGICI Leggi su dire

