METEO prossima settimana: STOP CALDO, sarà Estate con qualche temporale (Di sabato 11 luglio 2020) METEO SINO AL 17 LUGLIO 2020, ANALISI E PREVISIONE La coda del fronte atlantico, dopo aver colpito il Nord Italia con forti temporali, scivolerà verso il Centro Italia apportando qualche acquazzone principalmente lungo le aree appenniniche, in forma decisamente più localizzata e attenuata. Nel contempo, il METEO volgerà nettamente al bello sul Nord Italia, con l’anticiclone che tornerà a riproporsi da ovest Sulle regioni meridionali, grazie alla resistenza dell’anticiclone, non si avvertiranno conseguenze, se non qualche localizzato disturbo instabile diurno sui rilievi appenninici. Al seguito della perturbazione, affluiscono correnti più fresche settentrionali, sotto forma di venti di Bora anche sostenuti in Adriatico. L’aria più fresca si ... Leggi su meteogiornale

