Mercato pallavolo femminile, gli ultimi movimenti (Di sabato 11 luglio 2020) Mercato pallavolo femminile, gli ultimi acquisti sono stati ufficializzati da Brescia, Caserta e Bergamo. Mentre alcune squadre hanno già ripreso il lavoro e altre si appresteranno a farlo a breve, continua l’allestimento dei roster per i club che devono ancora completare il proprio mosaico per la stagione 2020/21. Nella giornata di ieri 10 luglio Brescia ha ufficializzato il libero Ylenia Pericati che chiude il roster anche se è stato comunicato che verrà aggregata una quattordicesima atleta proveniente dal settore giovanile. Per quanto riguarda Caserta il reparto delle centrali vede l’arrivo di Stefania Padula mentre dalla Bulgaria si trasferirà in Campania la schiacciatrice Simona Dimitrova. Il neo acquisto fa parte della Nazionale bulgara. Per quanto riguarda la Zanetti ... Leggi su news.superscommesse

Nasce 25 anni fa a Patti, in provincia di Messina, per quello che è uno dei territori più belli, turisticamente parlando, della fascia tirrenica messinese. Poi giorno dopo giorno ‘guadagna’ centimetri ...

A muoversi sul mercato sono soprattutto i cinque club della serie B femminile Nel maschile La Maddalena prende tempo mentre la Pellico punta sui giovani SASSARI. Muovono i primi timidi passi le formaz ...

