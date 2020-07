Martedì sapremo se sarà prorogato lo stato d’emergenza in Italia (Di sabato 11 luglio 2020) «Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo», sullo stato di emergenza. Lo ha detto il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo ai cronisti del Tg5 che le chiedevano dell’intenzione del governo di procedere alla proroga di sei mesi dello stato di emergenza per la diffusione del Covid 19. Le parole della Casellati arrivano all’indomani di quelle del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che aveva lasciato intendere – salvo poi correggersi in parte – di voler prorogare lo stato d’emergenza in Italia fino al prossimo 31 dicembre. In Parlamento, martedì 14 luglio 2020, sono previste le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sull’emergenza Covid alle Camere. Essendo comunicazioni, è previsto, ... Leggi su giornalettismo

