Martedì il voto sullo stato di emergenza, Casellati denuncia: “Siamo gli invisibili della Costituzione” (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug – Inizia a farsi rovente il dibattito attorno alla probabile proroga dello stato di emergenza. Dichiarato lo scorso 31 gennaio all’inizio della pandemia da coronavirus e limitato inizialmente al prossimo 31 luglio, il governo – nonostante la curva dei contagi sia costantemente in via di appiattimento, con in media meno di 200/250 nuovi casi al giorno – sembra intenzionato a rinviare ulteriormente, almeno fino alla fine dell’anno, i suoi “pieni poteri”. Una circostanza di fronte alla quale il parlamento, già da mesi scavalcato a suon di Dpcm – da parte loro non risolutivi, vista la pessima (per usare un eufemismo) gestione della cosiddetta “fase due” e della crisi economica successiva al termine del confinamento – ... Leggi su ilprimatonazionale

Coronavirus - sullo stato di emergenza martedì il voto in Parlamento ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in Parlamento un voto sullaproroga dello stato di emergenza per il Coronavirus . Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica ...

ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in un sullaproroga dello di per il . Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica ... Coronavirus - sullo stato di emergenza martedì il voto in Parlamento ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in Parlamento un voto sullaproroga dello stato di emergenza per il Coronavirus . Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica all'esecutivo, ...

ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in un sullaproroga dello di per il . Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica all'esecutivo, ... Coronavirus - sullo stato di emergenza martedì il voto in Parlamento ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in Parlamento un voto sullaproroga dello stato di emergenza per il Coronavirus. Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica all'esecutivo, ...

MediasetTgcom24 : Casellati: 'Martedì voto in Parlamento sullo stato di emergenza' #elisabettacasellati - RaiNews : 'Martedì il voto sulla proroga', al termine della relazione del ministro della Salute, Speranza. 'Mi auguro sia l'i… - TgLa7 : #Casellati: martedì voto su #statodiemergenza - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: 'Martedì si vota sullo #statodemergenza La #casellati fa tremare #Conte - infoitinterno : Casellati: “Martedì voto sullo stato di emergenza” -