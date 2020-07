"Martedì si vota". Casellati, la sfida ai pieni poteri di Conte: strappo istituzionale (Di sabato 11 luglio 2020) "Riprendiamoci la democrazia". Elisabetta Casellati, intervistata dal Tg5, annuncia che Martedì in Senato si voterà sulla proroga dello Stato d'emergenza annunciata venerdì pomeriggio dal premier Giuseppe Conte da Venezia. Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà a palazzo Madama per la relazione sul nuovo dpcm che dovrebbe Contenere anche la proroga dello stato di emergenza. "Mi auguro che sia l'inizio di una democrazia compiuta, perché - conclude la Casellati, presidente del Senato e seconda carica istituzionale dello Stato - in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione". Parole durissime perché raccolgono la protesta di molte fasce di italiani (l'opposizione di ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Casellati: 'Martedì voto in Parlamento sullo stato di emergenza' #elisabettacasellati - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: 'Attentato alla Costituzione'. Che cosa accade in Parlamento - Italia_Notizie : 'Attentato alla Costituzione'. Che cosa accade in Parlamento - Mirith_ : Sbaglio o i 'pieni poteri' in Democrazia sono una vera e propria contraddizione? Sbaglio o ricordo male la sommoss… - ilgiornale : Casellati: 'Martedì si vota in parlamento sulla proroga', ancora polemiche Conte intenzionato a rilanciare lo stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Martedì vota Vertenza Corneliani, marted presidio davanti la sede dell'azienda Yahoo Finanza Casellati «Martedì si vota la proroga dello stato di emergenza:»

Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo", sullo Stato di emergenza, ha detto il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rispondendo ai cronisti del Tg5 che le chiedevano dell'intenzione ...

Stato di emergenza, Casellati: «Martedì voto di fiducia». Zingaretti: «Pd sta con il Governo»

«Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del Governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicol ...

Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo", sullo Stato di emergenza, ha detto il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rispondendo ai cronisti del Tg5 che le chiedevano dell'intenzione ...«Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del Governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicol ...