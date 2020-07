Marika Fruscio, scollatura hot: “Le fatiche vanno ricompensate” (FOTO) (Di sabato 11 luglio 2020) “Le fatiche vanno ricompensate! Ora pasta”. Con queste parole Marika Fruscio descrive il suo nuovo post su Instagram. La showgirl e conduttrice brianzola fa impazzire i fan con la nuova FOTO: una scollatura evidente ha fatto scatenare i follower nella sezione commenti, dove si notano complimenti e apprezzamenti. Di seguito il post pubblicato dalla Fruscio nella giornata di ieri. https://www.instagram.com/p/CCasllCMNNc/ Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Marika Fruscio

Yeslife

