Marcello Cirillo accusa Magalli: 'Demo Morselli escluso da I Fatti Vostri per colpa sua'. Il conduttore replica: 'Passo alle vie legali' (Di sabato 11 luglio 2020) Cirillo ha dichiarato a Libero.it che tutto sarebbe da collegarsi al carattere di Magalli, con cui sarebbe difficile non litigare, a detta dell'ex co-conduttore. Cirillo sostiene di essere stato ... Leggi su leggo

MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - geppy2911 : Marcello Cirillo al veleno: “Giancarlo Magalli fa ascolti con I Fatti Vo... - gossipn60139485 : Giancarlo Magalli al veleno su Volpe e Marcello Cirillo: 'Lei è finita su rete minore, lui rimasto a casaâ?? ? - gossiparaaah : Giancarlo Magalli al veleno su Volpe e Marcello Cirillo: 'Lei è finita su rete minore, lui rimasto a casaâ?? ? - gossipnewsgoss1 : Giancarlo Magalli al veleno su Volpe e Marcello Cirillo: 'Lei è finita su rete minore, lui rimasto a casaâ?? ? -