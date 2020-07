MARCA – Lautaro Martinez andrà al Barcellona: due dettagli da definire (Di sabato 11 luglio 2020) Lautaro Martinez sempre in orbita Barcellona Potrebbe essere lontano da Milano e dall’Inter il futuro di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Juan Castro per il quotidiano spagnolo MARCA, per il passaggio dell’argentino ai blaugrana, mancano ormai pochi dettagli. “Lautaro è molto vicino al Barcellona? Assolutamente sì. L’affare è concluso? Assolutamente no”. Ma cosa manca per la chiusura dell’affare? Due dettagli “il primo: la cessione di un altro giocatore dopo Arthur per far quadrare i conti in casa Barcellona. Il secondo: la definizione del prezzo esatto della cessione di Lautaro al ... Leggi su intermagazine

Maksimovic tra i top - voti alti dai quotidiani : "Marca da vicino Lautaro e là dietro è l'unico a dare certezze" Tra le note più positive della gara contro l'Inter c'è sicuramente Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è stato praticamente insuperabile guadagnandosi voti altissimi in pagella.

ouiyannFCB : RT @fcin1908it: Marca - Lautaro al Barcellona per 120 mln (70+2 giocatori). E' quasi tutto fatto, manca... - - paulmoscowix : RT @marifcinter: Marca - #Lautaro vicinissimo al #Barcellona. 'E' quasi tutto fatto', sostengono fonti vicine all'affare. Si chiuderà ad ag… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Marca - #Lautaro vicinissimo al #Barcellona. 'E' quasi tutto fatto', sostengono fonti vicine all'affare. Si chiuderà ad ag… - LuigiBevilacq17 : RT @_treacherous_13: “I due giocatori per l’affare Lautaro verranno estratti a caso senza il gradimento dell’Inter” (Marca) - ChristianPelos2 : RT @_treacherous_13: “I due giocatori per l’affare Lautaro verranno estratti a caso senza il gradimento dell’Inter” (Marca) -