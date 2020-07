Mara Venier, il marito rivela: “Non volevo, guadagnava un sacco di soldi” (Di sabato 11 luglio 2020) Nicola Carraro, il marito della conduttrice Mara Venier, si è confessato al programma di Pierluigi Diaco sui desideri per la moglie alla conduzione di Domenica In. Nicola Carraro, uno scrittore e produttore, è legato da moltissimi anni alla conduttrice televisiva Mara Venier. E’ stato ospite nella trasmissione “Io e Te” di Pierluigi Diaco e si … L'articolo Mara Venier, il marito rivela: “Non volevo, guadagnava un sacco di soldi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Mara Venier offesa sul web per il suo peso - lei risponde ed è il caos : “Come vi permettete?” (FOTO) Mara Venier è molto attiva sui suoi social, ragion per cui spesso anche lei viene offesa e presa di mira. In queste ore, infatti, ha pubblicato uno scatto che la ritrae a figura intera e sul web è scoppiato il caos . Tutto è ...

è molto attiva sui suoi social, ragion per cui spesso anche lei viene e presa di mira. In queste ore, infatti, ha pubblicato uno scatto che la ritrae a figura intera e sul web è scoppiato il . Tutto è ... Mara Venier svela la sua grande voglia : “Tra qualche giorno lo farò…” [FOTO] Mara Venier ufficialmente in vacanza Ebbene sì, dopo una lunga e complicata stagione televisiva finalmente Mara Venier è in vacanza. La professionista veneziana ha portato a termine un’edizione particolare di Domenica In segnata ...

ufficialmente in vacanza Ebbene sì, dopo una lunga e complicata stagione televisiva finalmente è in vacanza. La professionista veneziana ha portato a termine un’edizione particolare di Domenica In segnata ... Mara Venier vede Temptation Island e poi scrive sui social una frase terribile per ridicolizzare… Mara Venier non ha mai fatto mistero che le piace la sera rilassarsi a casa a vedere la tv o ricevere amici e cucinare per loro ma anche andare in giro per serate divertenti. Insomma, Mara Venier è una donna che sa godersi la vita, dalle ...

zazoomblog : Mara Venier offesa sul web per il suo peso lei risponde ed è il caos: “Come vi permettete?” (FOTO) - #Venier… - zazoomnews : Mara Venier offesa sul web per il suo peso lei risponde ed è il caos: “Come vi permettete?” (FOTO) - #Venier… - zazoomnews : Mara Venier svela la sua grande voglia: “Tra qualche giorno lo farò…” [FOTO] - #Venier #svela #grande #voglia: - zazoomnews : Mara Venier svela la sua grande voglia: “Tra qualche giorno lo farò…” [FOTO] - #Venier #svela #grande #voglia: - BotElenoire : mara venier mi piace molto è molto umana ha rispetto per il pubblico -