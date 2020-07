Maltempo, vento e grandine in Bergamasca: danni nell’Alto Sebino, a Parzanica e Lovere [FOTO] (Di sabato 11 luglio 2020) Sulla Bergamasca, in particolare nella zona dell’Alto Sebino, è abbattuta una forte ondata di Maltempo. Temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi soprattutto a Lovere, nella zona del mercato. Nonostante le bancarelle ribaltate, fortunatamente non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti a Parzanica, dove è crollato un tetto di una struttura fatiscente. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici comunali. Simile intervento a Cirano di Gandino. Strade allagate e detriti sulle carreggiate sul versante bergamasco del lago d’Iseo. Per monitorare il Maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti ... Leggi su meteoweb.eu

