Maltempo, Nord Italia bersagliato da nubifragi, grandine e vento oltre 100km/h: tetti divelti, alberi abbattuti, allagamenti dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] (Di sabato 11 luglio 2020) È un sabato di forte Maltempo al Nord Italia, bersagliato da nubifragi, violente grandinate e forti venti, che hanno provocato danni e disagi. Violenti temporali hanno colpito in particolare la Lombardia settentrionale, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e l’Emilia Romagna orientale. Spaventose Shelf Cloud (nubi a mensola) incombevano nel cielo dalla Lombardia all’Emilia Romagna, preannunciando gli eventi meteo estremi che avrebbero colpito i territori. Tra i dati pluviometri più significativi di oggi, segnaliamo: 66mm a Fusine Alpe del Lago, 63mm a Trescore Balneario, 57,7mm a Como, 54,6mm a Tremosine sul Garda, 53,3mm a ... Leggi su meteoweb.eu

