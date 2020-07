Maltempo in Lombardia: devastante tromba d’aria si abbatte sul mercato di Gazzaniga [VIDEO] (Di sabato 11 luglio 2020) Un incredibile Maltempo ha interessato oggi la Lombardia. A Gazzaniga, in provincia di Bergamo, una tromba d’aria si è abbattuta questa mattina sul mercato. I teloni delle bancarelle sono stati sollevati dal vento; i commercianti hanno cercato di proteggere la merce, ma la zona ha subito una violenta sferzata di Maltempo. Maltempo: devastato il mercato Gazzaniga nella bergamasca VIDEOL'articolo Maltempo in Lombardia: devastante tromba d’aria si abbatte sul mercato di Gazzaniga VIDEO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Maltempo, vento e grandine sulla Bergamasca: crollato un tetto - Maltempo Lombardia, linea AV Milano - Brescia: circolazione rallentata per guasto - Maltempo Lombardia, linea Gallarate - Luino: binari allagati, attivati autobus sostitutivi - Maltempo Lombardia, linea Bergamo - Brescia: attivati autobus sostitutivi fra Palazzolo - Linea AV Milano – Brescia Circolazione ancora rallentata con ritardi fino a 15 minuti

METEO : attesi temporali anche intensi specie al Nord Est e sulla Romagna, ma i fenomeni temporaleschi si spingeranno su molte regioni Buongiorno e bentrovati dal Centro Meteo Italiano. Un flusso di c ...

Le condizioni meteo risultano quest’oggi piuttosto perturbate su buona parte delle regioni settentrionali: a partire fin dalle prime ore del giorno infatti, piogge, temporali e occasionali grandinate ...

