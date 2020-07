Maltempo, forti temporali tra Trentino-Alto Adige e Veneto: grandinate e nubifragi in atto, 50mm a Trambileno (Di sabato 11 luglio 2020) forti temporali stanno interessando il Trentino–Alto Adige e Veneto, con grandine e nubifragi: si registrano al momento 30mm a Rovereto, 34mm ad Ala e 50mm a Trambileno. Nubi convettive con rovesci e temporali diffusi hanno interessato i settori alpini e prealpini nelle ultime ore, ma l’azione delle correnti instabili nordoccidentali si farà più incisiva nel corso delle prossime ore, con instabilità più marcata in particolare sui settori Alpini e prealpini in genere, ma localmente anche sulle pianure specie dell’Emilia-Romagna, localmente lombarde meridionali e centro-orientali del Nord. Per monitorare il Maltempo in atto, ecco le ... Leggi su meteoweb.eu

Maltempo, in Lombardia allerta arancione: attesi forti temporali

Ad una settimana esatta dall’ultimo GP di Formula 1 che ha aperto questo anomalo Mondiale, si torna in pista anche in questo weekend in occasione del GP di Stiria 2020. Il circuito è lo stesso della g ...

Giappone: maltempo provoca 63 morti e 16 dispersi

Continuano le operazioni di soccorso nel Giappone sud-occidentale, a distanza di una settimana dall'inizio delle piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni e smottamenti su ampie fasce del ter ...

