Maggie Civantos nel finale de Le Ragazze del Centralino e l’omaggio di Netflix all’ultima “Chica del Cable” (video) (Di sabato 11 luglio 2020) La sorpresa di rivedere Maggie Civantos nell'ultimo episodio de Le Ragazze del Centralino è l'unica nota agrodolce di un finale estremamente drammatico. SPOILER! L'attrice che ha lasciato la serie al termine della quarta stagione, con la morte del suo personaggio, è tornata nei panni di Angeles per un'ultima apparizione nella serie, partecipando all'addio corale delle centraliniste al pubblico. Un cameo brevissimo, riservato all'ultima scena in assoluto dell'ultimo episodio de Le Ragazze del Centralino, che con la sua sesta parte è terminata dopo quattro anni in cui ha rappresentato la serie pioniera dell’impegno produttivo di Netflix in Spagna. La serie dedicata alle centraliniste della Compagnia telefonica ... Leggi su optimagazine

