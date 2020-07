Maddie McCann, la polizia portoghese ha avviato la ricerca del cadevere (Di sabato 11 luglio 2020) In seguito ai recenti sviluppi sulle indagini riguardanti la scomparsa di Maddie McCann, la polizia portoghese ha cominciato le ricerche del cadavere. Da qualche mese a questa parte le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann hanno preso un indirizzo ben preciso. Scotland Yard e la polizia tedesca ritengono che il colpevole della scomparsa della bambina … L'articolo Maddie McCann, la polizia portoghese ha avviato la ricerca del cadevere è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

hjartaika : @humanshreks @StefaniaLP86 e non puoi paragonarla a maddie mccann, è stata rapita dalla sua stanza, sulla terra fer… - RunTheWorld0810 : @StefaniaLP86 Ma non perderci neanche tempo a parlare con un individuo del genere. Già una persona che paragona il… - h4ppilycosmic : Ma poi gente che la paragona a Maddie Mccann dicendo che la cercano ancora perché è bianca. Ma siete degli sciacall… - zazoomnews : Maddie McCann: 2 anni prima il tentato rapimento di un’altra bambina - #Maddie #McCann: #prima #tentato… - Gazzettino : Maddie McCann, ecco gli 800 indizi su Christian Brueckner. Una «telefonata» del sospettato fra i più importanti -

Ultime Notizie dalla rete : Maddie McCann

DirettaNews.it

Sara Aiello, filmata mentre moriva: l'autopsia scagiona il marito, fu morte naturale Sara Aiello è morta per cause naturali, per una cardiopatia ereditaria congenita. È la conclusione a cui è giunto i ...In Germania, nella città di Bergisch Gladbach, è stata aperta una maxi inchiesta su una rete di pedofili che coinvolge circa 30mila persone sospette. Il primo luglio sarà lanciata una task force speci ...