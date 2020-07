"Ma quale crisi". Marcuzzi, spunta un video clamoroso dopo le voci di corna: beccata così con il marito, tutto ribaltato | Guarda (Di sabato 11 luglio 2020) Alessia Marcuzzi continua a lanciare segnali, pur senza rompere ufficialmente il silenzio sulle voci di presunto un triangolo di amore e tradimenti con Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L'altro giorno la presentatrice televisiva aveva pubblicato sui social un video a mare con il marito Paolo Calabresi Marconi, adesso spuntano altre immagini dei due insieme in barca: appaiono molto intimi e complici, così sperano di mettere a tacere il gossip che li vede grandi protagonisti, loro malgrado. La Marcuzzi aspetta che la tempesta passi presto, anche se le riviste e i siti specializzati continuano ad insistere: non passa giorno senza che spunti un retroscena o un presunto tale, e così Alessia è sempre al centro dell'attenzione. Ma lei ... Leggi su liberoquotidiano

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi - quale crisi? Coppia a Positano archivia il gossip su De Martino – VIDEO Gli equilibri sembrano essere ristabiliti e dopo tanto chiacchiericcio Alessia Marcuzzi può finalmente godersi le vacanze con il marito Paolo Calabresi Marconi . L’uomo l’ha raggiunta a Positano insieme alla figlia Mia ed al figlio ...

Gli equilibri sembrano essere ristabiliti e dopo tanto chiacchiericcio può finalmente godersi le vacanze con il marito . L’uomo l’ha raggiunta a insieme alla figlia Mia ed al figlio ... Gabriel Garko sarebbe in crisi con la persona alla quale è legato da anni e il sonoro no a Signorini Gabriel Garko e la presunta crisi con la persona amata Da qualche anno a questa parte Gabriel Garko non è presente sul piccolo schermo come in passato. Il noto attore e modello torinese ha scelto di dedicarsi ad altro e soprattutto vuole ...

e la presunta con la amata Da qualche anno a questa parte non è presente sul piccolo schermo come in passato. Il noto attore e modello torinese ha scelto di dedicarsi ad altro e soprattutto vuole ... Alessia Marcuzzi e il marito insieme a Sabaudia - “Quale crisi..?” (Foto) Sono diverse settimane che si vocifera di una presunta crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi. Crisi che, però, sembra non essere mai esistita dal momento che i coniugi sono stati immortalati in quel di Sabaudia durante una ...

FcInterNewsit : Berti: 'Ma quale crisi? Il progetto Inter è vincente, lo dimostra Hakimi. Lautaro distratto: la maglia nerazzurra è… - TuttoSportUSA : @StaseraItalia “Nel dubbio meglio prologarlo un po’”....un po????? 5 mesi e’ un po’???? Piu’a lungo della crisi ste… - blogtivvu : Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, ma quale crisi? (VIDEO) - nicola_sl93 : @GerryGermano @Sport_Mediaset 10 anni e non hai vinto un caxxo mi dici per quale motivo parli di arbitri? Persino i… - marcusPiero : @ilgiornale Dipende da quale angolo si vuole vedere il governo: dal lato del potere di chi spera nel ribaltone per… -

Ultime Notizie dalla rete : quale crisi Quale sarà l'impatto della crisi da pandemia sui cittadini Usa Startmag Web magazine CM Scommesse: Napoli-Milan e una quaterna che vale 14,5 volte la posta

E se la partita si gioca in un momento nel quale entrambe sono tornate a essere molto toste ... Parma-Bologna è sull'orlo di una crisi di nervi. Anzi forse l'ha superato. L'orlo. Grazie al rigore di ...

Il mercatino scaccia crisi tra food e artigianato

Il commercio ambulante soffre, ma la voglia di ripartire a pieno regime è più forte di ogni crisi. Ecco che domani piazza Santissima Annunziata si animerà con una trentina di espositori, tra artigiana ...

E se la partita si gioca in un momento nel quale entrambe sono tornate a essere molto toste ... Parma-Bologna è sull'orlo di una crisi di nervi. Anzi forse l'ha superato. L'orlo. Grazie al rigore di ...Il commercio ambulante soffre, ma la voglia di ripartire a pieno regime è più forte di ogni crisi. Ecco che domani piazza Santissima Annunziata si animerà con una trentina di espositori, tra artigiana ...