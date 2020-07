Lutto nello sport: la campionessa mondiale muore a soli 27 anni. Ha lottato per 3 settimane in ospedale (Di sabato 11 luglio 2020) Il mondo dello sport è sotto choc per la perdita di una giovane atleta. Ad appena 27 anni è deceduta la campionessa del mondo di short track, Lara Van Ruijven. La sportiva, originaria dell’Olanda, stava lottando tra la vita e la morte da ben tre settimane in un ospedale di Perpignan, in Francia. Era stata trasportata d’urgenza al nosocomio transalpino in seguito ad un improvviso malore che l’aveva colpita, mentre era intenta ad allenarsi insieme alla sua nazionale. Durante la sua permanenza in ospedale, i medici l’avevano sottoposta a diversi accertamenti ed era emerso che il suo malore derivasse da un disturbo autoimmune. Nonostante il grande sforzo per tenerla in vita, il suo cuore ha cessato di battere e Lara ... Leggi su caffeinamagazine

