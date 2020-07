Lutto nel mondo dello sport Italiano: la campionessa ha perso la vita a soli 21 anni (Di sabato 11 luglio 2020) Il mondo dell'Atletica leggera è sotto shock per la notizia della morta improvvisa di Leila Fanta Kone. La ragazza classe 1999 ex campionessa azzurra del salto in lungo è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Fatale un malore improvviso, che potrebbe essere legato ad un avvelenamento alimentare. La Fanta Kone dopo la carriera sportiva aveva deciso di coltivare la passione della moda, arrivando seconda nel concorso di Miss Costa D'Avorio suo Paese d'origine. È morta Leila Fanta Kone, le possibili cause del decesso Una brutta notizia arriva dall'Africa. È morta in Costa d'Avorio a soli 21 anni Leila Fanta Kone. La ragazza nata a Moncalieri era una delle grandi speranze dell'atletica azzurra, poi abbandonata per intraprendere la carriera da modella. Tutte da ... Leggi su howtodofor

Lutto nello sport : la campionessa mondiale muore a soli 27 anni. Ha lottato per 3 settimane in ospedale Il mondo dello sport è sotto choc per la perdita di una giovane atleta. Ad appena 27 anni è deceduta la campionessa del mondo di short track, Lara Van Ruijven. La sport iva, originaria dell’Olanda, stava lottando tra la vita e la ...

Il mondo dello è sotto choc per la perdita di una giovane atleta. Ad appena 27 anni è deceduta la del mondo di short track, Lara Van Ruijven. La iva, originaria dell’Olanda, stava lottando tra la vita e la ... Lutto nel mondo del calcio - è morto ‘Jack’ Charlton morto John Charlton , per tutti Jack. Vinse con il fratello Bobby la Coppa del mondo a Wembley. Resterà nella Storia dello sport. È morto John Charlton , per tutti Jack, icona del calcio . Insieme con il fratello Bobby vince la Coppa ...

John , per tutti Jack. Vinse con il fratello Bobby la Coppa del a Wembley. Resterà nella Storia dello sport. È John , per tutti Jack, icona del . Insieme con il fratello Bobby vince la Coppa ... Lutto nel mondo dello sport italiano : il dramma di un giovane ragazzo Questo articolo Lutto nel mondo dello sport italiano: il dramma di un giovane ragazzo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gravissimo Lutto nel mondo dello sport: purtroppo il mondo del nuoto si deve stringere ...

RaiNews : Lutto nel mondo della musica - RaiNews : È morta nelle campagne di Lonato, nel bresciano - travolta da un camion mentre si stava allenando in bicicletta Rob… - infoitsport : Lutto nel mondo del calcio: è morto il campione del mondo nel 1966 Jack Charlton - infoitsport : Lutto nel mondo del calcio inglese: muore John (Jack) Charlton, fratello di Bobby - infoitsport : Lutto nel calcio: è morto Jack Charlton, ex colonna del Leeds e campione del mondo nel '66 -