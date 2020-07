Lutto nel mondo del calcio: è morto Jack Charlton, campione del mondo nel 1966 (Di sabato 11 luglio 2020) Lutto nel mondo del calcio: all’età di 85 anni è scomparso Jack Charlton, campione del mondo nel 1966 Lutto nel mondo del calcio. È morto all’età di 85 anni dopo una lunga malattia Jack Charlton. Fratello di Bobby, forte difensore, Jack Charlton ha legato la sua carriera alla maglia del Leeds e alla Nazionale inglese con cui nel 1966 ha vinto la Coppa del mondo. Terminata la carriera da giocatore guidò Middlesbrough, Sheffield Wednesday, ... Leggi su calcionews24

Non deve essere stato semplice vivere nell'ombra di una leggenda come il fratello Bobby, forse il calciatore inglese più iconico della storia del football. Ma Jack, detto Jackie, non dava l'idea di pr ...Lutto nel mondo del calcio. È morto all’età di 85 anni dopo una lunga malattia Jack Charlton. Fratello di Bobby, forte difensore, Jack Charlton ha legato la sua carriera alla maglia del Leeds e alla N ...