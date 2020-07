L’utopia dei Massive Attack (Di sabato 11 luglio 2020) Il nuovo ep della band britannica è un atto politico, un canto di protesta contro le disuguaglianze e la crisi climatica. Leggi Leggi su internazionale

semedizecca : @Giulia_B @corradoformigli Di fatto lo sono. L'aspirazione è richiedente asilo che è diventata un'utopia. Roba gara… - anarchico74 : RT @VittoRoto: Un esonero di #Conte sarebbe un suicidio non solo a livello tecnico ma anche e soprattutto economico: l'#Inter dovrebbe gara… - Wright_92 : RT @VittoRoto: Un esonero di #Conte sarebbe un suicidio non solo a livello tecnico ma anche e soprattutto economico: l'#Inter dovrebbe gara… - VittoRoto : Un esonero di #Conte sarebbe un suicidio non solo a livello tecnico ma anche e soprattutto economico: l'#Inter dovr… - talombra : @Andrea_V_73 @enricocolosimo @GiuliettaVanni Non è del tutto vero. Sarà che ho un'età da pensione riforma Fornero m… -

Ultime Notizie dalla rete : L’utopia dei A Pechino torna la paura, 100 nuovi contagi: “Il virus può espandersi” La Repubblica