L’ultima offerta. La resa dei conti sul caso Autostrade (anche nel governo) (Di sabato 11 luglio 2020) caso Autostrade, l’ultima offerta di Aspi al governo. Il nodo economico e quello politico legato al ruolo dei Benetton, che potrebbero fare un passo indietro… Dopo anni di stallo arriva il momento della resa dei conti tra Autostrade e il governo, con Aspi che presenta al Mit l’ultima offerta per evitare l’iter per la revoca delle concessioni. L’ultimatum di Conte Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche nella giornata di venerdì, ha fatto sapere che l’iter per la revoca delle concessioni sarà interrotto solo nel caso in cui al governo dovesse arrivare una proposta irrinunciabile e particolarmente vantaggiosa per il ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : L’ultima offerta. La resa dei conti sul caso Autostrade (anche nel governo) - agrilameridiana : “Il sole al tramonto. Si gira l’ultima volta per controllare che il mondo sia in ordine e che ci siamo tutti. E poi… - marcuspascal1 : @carlakak Non credo che ci sarà la revoca i Benetton non si toccano , da due anni questo governo prende tutti per i… - larsenfede : Si tratta della quarta offerta ufficiale, e secondo Buenos Aires, l'ultima e definitiva. In pratica l'Argentina è d… - Giochistarter : Sta per concludersi l'asta di Exit: La Baita Abbandonata su #giochistarter! L'ultima offerta è di soli 7 euro. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima offerta Palestra Santa Margherita: via libera della Giunta al bando per l'individuazione della nuova gestione Il Nuovo Terraglio