Luis Nani: “Da bambino morivo di fame, vivevo in una stanza piena di topi” (Di sabato 11 luglio 2020) La strada per diventare campione, a volte in discesa, altre tortuosa e difficile. Come quella di Luis Nani, ex esterno del Manchester United che ha raccontato alcuni dettagli della sua infanzia difficile ai microfoni di ‘The Player Tribune’: “Quando ero bambino, mi sono reso conto che Dio ha scelto per me il mio percorso affinché io aiutassi la mia famiglia – ha spiegato – Ho vissuto con mia madre e otto fratelli e sorelle in una casa con una sola camera da letto. C’erano buchi nel pavimento dai quali uscivano costantemente ratti e lucertole. Questi animali correvano per la casa tutto il tempo. Non avevamo nulla da mangiare e abbiamo davvero combattuto per sopravvivere. Giuro. Le cose della vita che ho vissuto sono state dure, ma nessuna è stata più difficile dell’avere ... Leggi su sportface

Baaghii23 : ALTAY ANDRE SANTOS CICINHO BRUNO ALVES EMRE BELLO GIULIANO LUIS NANI ROBIN VAN PERSIE - mlsmagita : Il protagonista del primo match dell #mlsisback tournament è proprio lui: LUIS #NANI ? Nel #elclasico tra… - eaglelaziale56 : @matteoduranti10 @giuliocardone69 @Sinistrina Il Caicedo, il Nani e il Pedro Neto di allora sono solo figurine. Lui… - matteoduranti10 : @giuliocardone69 @Sinistrina @eaglelaziale56 Guarda Giulio che questa Lazio ora è più matura e più esperta di quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Nani Luis Nani: "Da bambino morivo di fame, vivevo in una stanza piena di topi" Sportface.it Nani racconta: «Vivevo in una stanza piena di topi e lucertole, morivo di fame»

Nani si è raccontato senza filtri a The Players Tribune affrontando argomenti delicati e mai affrontati come la sua infanzia Luis Nani si è raccontato senza filtri a The Players Tribune. Il calciatore ...

Nani e i super muscoli: l'ex Lazio in forma pronto alla ripresa

ROMA - Luis Nani è probabilmente l’unico calciatore del mondo che, dopo mesi di quarantena e poche possibilità di allenarsi in maniera dura, è più in forma di prima. Vedere per credere. Il portoghese ...

Nani si è raccontato senza filtri a The Players Tribune affrontando argomenti delicati e mai affrontati come la sua infanzia Luis Nani si è raccontato senza filtri a The Players Tribune. Il calciatore ...ROMA - Luis Nani è probabilmente l’unico calciatore del mondo che, dopo mesi di quarantena e poche possibilità di allenarsi in maniera dura, è più in forma di prima. Vedere per credere. Il portoghese ...