Luciano Ligabue, addio a Mario Zanni il barista delle sue canzoni: ‘Non è vero che non esiste’ (Di sabato 11 luglio 2020) “Io sono Mario, ed è una balla che il mio bar non esiste“. Comincia così il video-ricordo che Ligabue dedica a Mario Zanni, morto a 80 anni. Il rocker rende omaggio al mitico barista delle sue canzoni (“Ci vediamo da Mario...”) via social. “Il signor Ligabue veniva qui coi ragazzi che ha cominciato a suonare…poi è partito tra le stelle del firmamento dei cantanti” dice Mario in dialetto reggiano. Il modo per Liga di dirgli addio: “Ciao Marietto. Grazie. Ora riposati” Mario Zanni, il gestore del Bar Mario di San Martino in Rio, paese vicino a Correggio, in provincia di Reggio ... Leggi su tvzap.kataweb

