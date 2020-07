Luca Alini, l'infermiere di Cremona: ""Non è una foto di marzo o aprile. Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid gravi" (Di sabato 11 luglio 2020) Un lungo post dopo essere stato in prima linea come infermiere a Cremona, uno dei fronti più caldi dell’emergenza coronavirus. Luca Alini pubblica una foto e scrive: “Non è una foto di marzo o di aprile. In reparto Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie”.Ci risiamo. Non è mia abitudine farmi dei selfie, né tantomeno pubblicarli su Facebook. Questo l’ho fatto questa sera alle 22 circa, al lavoro. Non è una foto di marzo o di aprile. In reparto ... Leggi su huffingtonpost

