L’Olanda chiede garanzie all’Italia per rivedere quota 100 e altre riforme (Di sabato 11 luglio 2020) Si è svolto ieri sera a L’Aia, in Olanda, l’atteso incontro tra Giuseppe Conte e il premier olandese Mark Rutte. Tra gli argomenti discussi, oltre alla revisione di quota 100, il Recovery fund proposto dalla Commissione europea, di cui discuteranno i leader dei 27 paesi Ue fra una settimana a Bruxelles. LEGGI ANCHE –> La storia del premier olandese Rutte che risponde «no, no, no» a un operaio che gli chiede di non dare i soldi a italiani e spagnoli Al termine dell’incontro, durato circa 20 minuti, Conte e Rutte hanno cenato in un ristorante italiano nel centro dell’Aia. Dopo un colloquio a Binnenhof, sede del governo olandese, Rutte ha accompagnato il premier a piedi, attraverso il centro de l’Aja, al ristorante italiano Impero romano, dov’è ospite abituale. Conte è stato ... Leggi su giornalettismo

