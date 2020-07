Lo squalo attacca, ragazzino di 15 anni muore. Inutili i tentativi di soccorso della famiglia e dei suoi amichetti (Di sabato 11 luglio 2020) Mani Hart-Deville, 15 anni, è il ragazzo che oggi ha perso la vita in Australia a causa dell’attacco di uno squalo bianco. I parenti e gli amici non hanno potuto fare niente per salvarlo Ancora Australia e ancora una notizia tragica che riguarda un attacco mortale messo a segno da uno squalo bianco. Due vittime … L'articolo Lo squalo attacca, ragazzino di 15 anni muore. Inutili i tentativi di soccorso della famiglia e dei suoi amichetti NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Australia - morto un surfista 17enne attaccato da uno squalo Australia , uno squalo ha attaccato e ucciso un 17enne Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo davanti la spiaggia di Wooli, a circa 630 chilometri a nord di Sydney ( Australia ), mentre faceva surf. A renderlo ...

, uno ha e ucciso un Un ragazzo di 17 anni è dopo essere stato da uno davanti la spiaggia di Wooli, a circa 630 chilometri a nord di Sydney ( ), mentre faceva surf. A renderlo ... Lo squalo attacca alle gambe un surfista 17enne : quando lo riportano a riva è già morto (video) Tragedia in Australia. Uno squalo attacca un surfista 17enne mentre si trovava al largo di Wooli Beach, vicino Grafton, a circa 600 km a nord di Sydney. La notizia del decesso del ragazzo è stata confermata dalla polizia. Tragedia ...

Tragedia in Australia. Uno un mentre si trovava al largo di Wooli Beach, vicino Grafton, a circa 600 km a nord di Sydney. La notizia del decesso del ragazzo è stata confermata dalla polizia. Tragedia ... Ragazzo 17enne attaccato da un squalo - inutili i soccorsi - è morto sul posto L’ultimo incidente era avvenuto solo una settimana fa sempre sulla costa orientale del Paese. inutili i soccorsi, il Ragazzo è morto sul posto. Un surfista di 17 anni è morto dopo essere stato attaccato da ...

francescocz88 : RT @Adnkronos: #Australia, squalo attacca e uccide surfista 17enne - JohSogos : RT @Adnkronos: #Australia, squalo attacca e uccide surfista 17enne - Adnkronos : #Australia, squalo attacca e uccide surfista 17enne - alesmari8 : RT @Adnkronos: #Australia, squalo attacca e uccide surfista 17enne - cdghietta : RT @Corriere: Australia, squalo attacca e uccide un 17enne mentre fa surf -