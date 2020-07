Lo spreco pubblico della Calabria: speso 1 milione di euro per uno spot di Muccino e Raul Bova (Di sabato 11 luglio 2020) 1 milione e 633 euro è la pioggia di soldi pubblici piovuti dalla Regione Calabria per un cortometraggio di Gabriele Muccino di 8 minuti che si chiamerà “Itinerario degli agrumi tra clementine, cedro, bergamotto e limone” e rientrante nel piano esecutivo annuale di immagine e promozione turistica di Jole Santelli, da poco varato, per il quale sono previsti 11 milioni di euro per il solo 2020. Il piano intende potenziare il “brand Calabria” anche per il tramite di “video di appeal” e realizzazione di rappresentazioni artistiche audiovisive d’autore che attuino tecniche di comunicazione di tipo “emozionale” al fine di promuovere le esperienze turistiche del territorio. Sarà per questo che è stato scelto il ... Leggi su tpi

L’amministrazione Di Girolamo in questi cinque anni si è dedicato molto sulle cose non necessarie. Tante parole in libertà ma alla fine la vivibilità della città è peggiorata specie nei servizi al cit ...

Altri due consulenti esterni alla Sidra spa allungano l’elenco dei numerosi professionisti, troppo spesso vicini all’area di centrodestra del sindaco Pogliese, che sono stati nominati negli ultimi tem ...

