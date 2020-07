Liverani presenta la sfida contro il Cagliari: “Ci sarà da soffrire, ma abbiamo bisogno di punti” (Di sabato 11 luglio 2020) Alla vigilia della sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A tra Cagliari e Lecce, il tecnico dei salentini, Fabio Liverani, ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Le insidie sono tante, non ci scordiamo che il Cagliari è stata la vera sorpresa del girone di andata. Ha una rosa importante, creata per fare qualcosa di più della salvezza. Nainggolan è il top player, ma ci sono anche Simeone, Joao Pedro, Nandez, Rog. È un mix tra giocatori giovani ed esperti. Sono compatti, l’allenatore mette bene in campo i suoi. Per noi ci sarà da soffrire, li rispettiamo, ma abbiamo bisogno di fare punti”. FOTO: Twitter Lecce L'articolo Liverani ... Leggi su alfredopedulla

La vittoria contro la Lazio ha rinvigorito squadra ed ambiente: il Lecce, portatosi fuori dalla zona rovente, punta la trasferta di Cagliari di domenica sera. Una sfida particolare, con tanti sardi ed ...

