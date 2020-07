LIVE – Valladolid-Barcellona 0-1, Liga 2019/2020 (DIRETTA) (Di sabato 11 luglio 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Valladolid-Barcellona, match della trentaseiesima giornata di Liga 2019/2020. La formazione blaugrana va a caccia dei tre punti per restare in corsa per il titolo. Ma dovrà vedersela con un Valladolid pronto a contendere un successo necessario per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco in programma alle 19:30. FORMAZIONI UFFICIALI Valladolid: Masip, Moyano, Kiko, Sanchez, Raul Garcia, Plano, San Emeterio, Fernandez, Alcaraz, Perez, Sergi Guardiola Barcellona: Ter Stegen, Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Puig, Sergi Roberto, Vidal, Messi, Griezmann. AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

