L’Italia chiama | i risparmiatori rispondono | anche Bot e Btp Futura battono il Mes

Roma, 11 lug – Tre notizie per altrettanti "gol" che fissano il risultato della gara di ritorno – dopo che quella di andata si era chiusa, con lo straordinario successo del Btp Italia, 1 a 0 – almeno sul 3-0 nei confronti del Mes. La prima: il Btp Futura, il cui collocamento si è appena chiuso, non fa il botto ma registra comunque buone adesioni dai risparmiatori. La seconda: il Bot a 12 mesi scivola in territorio negativo per quanto riguarda i tassi. Il corollario è che l'Italia non ha mai perso l'accesso ai mercati, anzi. Ce ne sarebbe abbastanza, insomma, per archiviare definitivamente il Mes, metterlo in soffitta e farla finita con le sue condizioni-capestro. Il successo a metà del Btp Futura Andiamo con ordine. La settimana appena conclusasi è stata quella ...

