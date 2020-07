L’insulto al tifoso del Napoli dallo staff dell’Atalanta: «Terrone, vai via» | VIDEO (Di sabato 11 luglio 2020) Il VIDEO è stato diffuso nel primo pomeriggio di oggi da diversi account legati all’ambiente del tifo napoletano. Un sostenitore del Napoli ha girato un VIDEO che ha come protagonista Gian Piero Gasperini e alcuni dirigenti dell’Atalanta al momento della partenza della squadra bergamasca verso Torino, dove questa sera la Dea ha affrontato la Juventus. Il tifoso ha provocato la dirigenza dell’Atalanta con una frase pungente, legata ai precedenti della squadra contro la Juventus. La replica, invece di restare nell’ambito del confronto civile e dello sfottò, è stato l’insulto razzista: «Vai via Terrone» – ha urlato un membro dello staff dell’Atalanta, mentre Gasperini ha fatto il tipico gesto con la mano per ... Leggi su giornalettismo

