Linea Verde estate il 12 luglio 2020 si va in Molise con Marco Bianchi e Angela Rafanelli (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo l’ottimo debutto della passata settimana, con un viaggio alla scoperta dell’Abruzzo e delle sue meravigliose montagne, questa settimana Linea Verde ci porta invece alla scoperta del Molise. La puntata del 12 luglio 2020 con Marco Bianchi e Angela Rafanelli sarà dedicata ad alcuni posti bellissimi e molto particolari di questa piccola regione italiana, scrigno di tanti tesori. Tra gli scorci più suggestivi di questo viaggio alla scoperta del Molise sicuramente quello dedicato a Castelpetroso, piccolo paesino meta di pellegrinaggio dove ogni anno arrivano migliaia di fedeli per il cammino verso il santuario, un edificio sacro racchiuso tra i monti, in un posto davvero suggestivo. Ma ... Leggi su ultimenotizieflash

Giannim95 : @Alitalia @ggiassetti Alla fine il numero mi è stato dato dal vostro numero verde a pagamento. Sono più di 30 minut… - SMSNEWSOFFICIAL : Linea Verde Tour fa tappa in Alto Adige. Reinhold Messner ospite d’eccezione - Gam622 : Seguo le visite che la ministra bellanova fa e posta su Twitter. È come seguire una puntata di linea verde. Credo s… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'Italia ha scelto la linea della massima prudenza, mantenendo in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanit… - Any1Coin : 20 azioni suggerite da Goldman per approfittare della Rivoluzione verde,l settore delle utilities e della produzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Linea Verde La Blu investe sulla "linea verde" "Vogliamo costruirci giocatrici" LA NAZIONE Dopo 16 anni, la Corea del Sud ha i suoi cereali al cipollotto

Nel 2004 fece votare i consumatori per scegliere il gusto di un nuovo prodotto, ma truccò il risultato: ora ha messo le cose a posto Il 28 giugno la divisione sudcoreana della multinazionale americana ...

Alba, le linee urbane riprendono i consueti tragitti: il capolinea torna in piazza Garibaldi

Si sono conclusi con qualche giorno di anticipo i lavori per il rifacimento del manto stradale e della pavimentazione in piazza Garibaldi, intorno alla rotatoria Porta Tanaro (Pontina) e in corso Tori ...

Nel 2004 fece votare i consumatori per scegliere il gusto di un nuovo prodotto, ma truccò il risultato: ora ha messo le cose a posto Il 28 giugno la divisione sudcoreana della multinazionale americana ...Si sono conclusi con qualche giorno di anticipo i lavori per il rifacimento del manto stradale e della pavimentazione in piazza Garibaldi, intorno alla rotatoria Porta Tanaro (Pontina) e in corso Tori ...