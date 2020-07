Ligabue, addio a Mario Zanni il mitico barista che ha ispirato ‘Certe Notti’ (Di sabato 11 luglio 2020) «Mario manda tutti a nanna e poi chiude il bar…», pare proprio che sia così. addio a Mario Zanni, il gestore del Bar Mario di San Martino in Rio, paese vicino a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, reso immortale da Luciano Ligabue in “Bar Mario” del 1990, uno dei brani più amati del rocker emiliano, e “Certe notti” del 1995, vero capolavoro del panorama musicale italiano. L’uomo che aveva ispirato i versi «Ci vediamo da Mario primo o poi…», è morto oggi, sabato 11 luglio 2020. leggi anche l’articolo —> Ligabue 30 anni dal primo disco, svolta nel look: sui social barba bianca incolta ... Leggi su urbanpost

