L’ex Udinese (e Napoli) Pineda racconta il “biscotto” che il 5 maggio regalò lo scudetto alla Juventus (Di sabato 11 luglio 2020) Mauricio Hector Pineda qualcuno se lo ricorderà. Un anno nel Napoli del 2000 che poi retrocederà, facendo di tutto per farsi dimenticare: 22 partite senza un gol né un assist: compare nei tabellini giusto per un paio di ammonizioni contro Brescia e Reggina. Eppure ha vinto una medaglia d’argento con l’Argentina alle Olimpiadi di Atlanta 1996, ha segnato un gol al Mondiale 1998, contro la Croazia, e vanta addirittura un gol “subito” da Ronaldo, l’originale, il Fenomeno: ai tempi dell’Udinese, in una partita contro l’Inter a San Siro, il portiere Turci si fa espellere, cambi finiti, in porta ci va lui, Pineda. Calcio di punizione dal limite, tira Ronaldo, Pineda si tuffa ma non c’arriva. Oggi Mauricio Pineda sussurra ai ... Leggi su ilnapolista

lucbofficial : RT @napolista: L’ex Udinese (e Napoli) Pineda racconta il “biscotto” che il 5 maggio regalò lo scudetto alla Juventus Il “dimenticato” lat… - napolista : L’ex Udinese (e Napoli) Pineda racconta il “biscotto” che il 5 maggio regalò lo scudetto alla Juventus Il “dimenti… - EuropaCalcio : #Udinese Nahuel #Molina: il primo colpo di #Marino è l'ex #Boca (?) - buoncalcio : #Genoa parla l'ex #Giacomini: “Pareggio meritato ma devi ringraziare l’Udinese” – AUDIO - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Roma-Udinese, espulso Perotti: l’ex Genoa salterà il Napoli: Roma-Udine… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Udinese Il Manchester United stronca Sanchez Yahoo Eurosport IT