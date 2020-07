L’ex terrorista Cesare Battisti reclama per la qualità del cibo in carcere: “Peggiorato il mio stato di salute” (Di sabato 11 luglio 2020) Cesare Battisti è comparso venerdì davanti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per chiedere delle analisi mediche che verifichino il suo stato di salute, peggiorato – sostiene l’ex terrorista dei Pac – a causa della qualità e quantità di cibo fornito dal carcere di Massama (Oristano) dove sta scontando il suo ergastolo dopo l’estrazione in Italia di poco più di un anno fa. “Il cibo influenza il nostro stato di salute che è un principio costituzionalmente garantito – spiega il legale Gianfranco Sollai – Il mio assistito si trova in stato di isolamento e può mangiare solo cibo somministrato dall’amministrazione mentre gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilgiornale : Cesare Battisti, ex militante dei Proletari armati per il comunismo, chiede di cambiare regime alimentare perché no… - fattoquotidiano : L’ex terrorista Cesare Battisti reclama per la qualità del cibo in carcere: “Peggiorato il mio stato di salute” - SignorAldo : RT @ilmessaggeroit: Battisti, l'ex terrorista ai giudici: «In #carcere #cibo non adeguato al mio stato di salute» - ilmessaggeroit : Battisti, l'ex terrorista ai giudici: «In #carcere #cibo non adeguato al mio stato di salute» - momperiglia : RT @SardiniaPost: L’ex terrorista Cesare Battisti, condannato a due ergastoli e detenuto nel reparto di massima sicurezza del carcere di Ma… -

