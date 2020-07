L’ex procuratore di Koulibaly: “Solo in Premier possono permetterselo” (Di sabato 11 luglio 2020) Bruno Satin, l’ex procuratore di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro del difensore azzurro: “Come calciatore è cresciuto tanto da quando è arrivato a Napoli. E’ diventato un leader di questa squadra. Ha tante certezze dal punto di vista del gioco. Ricordo ai tempi di Braida, quando era al Barcellona, mostrarono un interesse importante per Kalidou. Non se ne fece niente per la volontà di De Laurentiis, il presidente quando decise che nessuno si deve muovere, nessuno si muove. Forse in questa stagione Koulibaly ha avuto più bassi che alti, ci può essere la sensazione che il presidente lo voglia dar via”. Secondo Satin sono i pochi a potersi permettere Kalidou in questo momento “La Premier ... Leggi su ilnapolista

