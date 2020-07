Levante-Athletic Bilbao: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Baschi arrabbiati attesi dai Granotas (Di sabato 11 luglio 2020) Se era stato abbastanza difficile digerire le decisioni del VAR nella gara tra Athletic e Real Madrid, con i Baschi giustamente puniti per il contatto nella loro area ma privati almeno di una valutazione approfondita del contatto Sergio Ramos-Raul Garcia nell’area avversaria, pensate come i Leones hanno preso la sconfitta col Siviglia: dopo essere passati … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

L'Osasuna batte il Celta Vigo nel recupero: al 92' Jose' Manuel Arnaiz trova la rete del 2-1 nel match valevole per il 36° turno della Liga. Restano dunque quattro i punti di distanza del Celta dal Ma ...

CALCIO, LIGA: REAL SOCIEDAD-GRANADA 2-3

Il Granada riaccende la corsa all'Europa League grazie al fondamentale successo nello scontro diretto sul campo della Real Sociedad per 3-2. Nel trentacinquesimo turno della Liga, gli uomini di Martin ...

