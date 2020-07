L’Edera online con il nuovo singolo “Magica” (Di sabato 11 luglio 2020) Per Romolo Dischi è disponibile online Magica, pezzo che segna l’esordio in studio per L’Edera, progetto del giovane artista Alberto Manco Romolo Dischi presenta Magica, pezzo che segna l’esordio in studio per L’Edera, progetto del giovane artista Alberto Manco, cresciuto tra il Salento e l’Emilia. Il brano è prodotto da Simone Sproccati (Zibba, Meli, Salmo, ecc.) con la supervisione… L'articolo L’Edera online con il nuovo singolo “Magica” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : L’Edera online Fase 3: martedì Conferenza stampa Spadoni su Stati generali donne Affaritaliani.it