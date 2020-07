Lecce, Liverani: “Dobbiamo tener vivo il nostro fuoco, il Cagliari nasconde molte insidie” (Di sabato 11 luglio 2020) Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, ha analizzato la prestazione fornita nell’ultima gara contro la Lazio, sottolineando la grande importanza delle prossime partita: “C’era bisogna della scintilla, ma il fuoco deve essere tenuto vivo. Le partire iniziano ad essere meno, ora servono punti. Bisogna rimanere attaccati al risultato, i punti si sommano ed iniziano ad avere valore. C’è la consapevolezza che la squadra può vincere, ma dobbiamo farlo in tutti i campi. Nella partita ci sono varie partite, c’è il momento che puoi comandare o subire. È normale che abbiamo avuto un pizzico di fortuna che non abbiamo avuto in altre occasioni. Ma anche con la Lazio abbiamo concesso ... Leggi su sportface

