Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan (Di sabato 11 luglio 2020) Continua anche domani il weekend della 32esima giornata, il match più atteso è senza dubbio Napoli-Milan, sfida dal sapore di Europa League con le due squadre racchiusi in pochissimi punti. Nel Napoli di Gattuso, che deve vincere vista la vittoria della Roma sul Brescia, torna tra i pali Ospina con Meret in panchina. Dopo la squalifica di Genoa, al centro della difesa torna Koulibaly mentre Manolas si gioca il ballottaggio con Maksimovic. A centrocampo spazio a Zielinski e Demme, confermato invece Fabian Ruiz. In attacco spazio al trio Callejon, Mertens e Insigne. Dall’altro lato il Milan di Pioli, dopo la vittoria contro la Juventus, arriva alla sfida con il morale a mille: spazio a Calhanoglu dal primo minuto. L’unico ballottaggio nei rossoneri vede Rebic su Bonaventura con il primo ... Leggi su alfredopedulla

