Le notizie del giorno – Scandalo in Serie A, ribaltoni per Juve e Inter. Ibrahimovic scatena il caos (Di sabato 11 luglio 2020) Le notizie del giorno – Nervosismo alle stelle. Tranquilli, è José Mourinho. L’allenatore del Tottenham non è nuovo a qualche sfuriata. L’obiettivo? Lo stesso che fu di Buffon, l’arbitro “con un bidone dell’immondizia al posto del cuore”, Michael Oliver. Il direttore di gara, che aveva annullato un gol agli Spurs nella gara persa contro lo Sheffield, questa volta fa arrabbiare il portoghese dalla sala Var, dicendo all’arbitro Tierney di non assegnare il rigore alla sua squadra dopo un presunto contatto tra King e Kane nella sfida col Bornemouth. E se alla prima evita, alla seconda, lo Special One, sbotta. (LA NOTIZIA DEL giorno). Eroi per un giorno. Marco Di Vaio e il team manager del Bologna Tommaso Fini hanno salvato ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 20 : 10 Roma dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio per il terzo giorno di fila la curva epidemica in italiano vita di sul 276 contro i 229 di ieri e 193 di mercoledì metà dei casi odierni sono in ...

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Coronavirus, ultime notizie: Caso camici in Lombardia, accertamenti sul ruolo del governatore Fontana Fanpage.it Putignano - Pallamano Uisp'80: costretti a rinunciare al campionato di A1 e A2

La decisione a seguito dell'inerzia della locale amministrazione sulla possibilità di utilizzo della palestra "Stefano da Putignano" Putignano Ba - Con molto dolore la UISP’80 Pallamano Putignano si v ...

Azzolina attacca Salvini: “È l’antipolitica, mette paura agli italiani”

Lo scontro a distanza tra la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il leader della Lega, Matteo Salvini, continua. Durante la puntata della trasmissione In Onda, su La7, è la titolare di viale T ...

