Le inutili polemiche su Conte e proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre per il Covid (Di sabato 11 luglio 2020) In tanti ci hanno chiesto un approfondimento a proposito della proroga dello stato di emergenza voluto da Conte fino al 31 dicembre, a causa dell’emergenza sanitaria riguardante il Covid-19. Una questione che abbiamo affrontato già a suo tempo, quando vennero definiti i termini per la prima scadenza e che, a quanto pare, tocca riprendere anche a fine luglio. Eccessiva la disinformazione complottista e sovranista sull’argomento, al punto da influenzare negativamente tanti italiani che vogliono vederci chiaro sulla questione. Le tre ragioni per cui è inutile discutere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre In primis, ... Leggi su bufale

«Non bisogna mai finalizzare la polemica a se stessa». Questo il messaggio veicolato dal direttore Pasquale Motta nella puntata odierna della rubrica Il WhatsApp di. Il riferimento è alla polemica che ...

L’inutile polemica sui conduttori gay di Rai1

La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino. Rimbalza da lontano, quasi come una bomba già esplosa che per dispetto torna a scoppiare. Ora, Stefano Coletta, direttore di Rai1, impegnato nella conferen ...

