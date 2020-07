Lazio, lo sfogo di Immobile: "Insultate me, ma lasciate in pace la mia famiglia" (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA - Nel mirino delle critiche ci è finito anche Ciro Immobile . L'attaccante della Lazio , capace di segnare 29 reti in 31 partite, si è sfogato su Instagram nel post partita contro il Sassuolo: '... Leggi su corrieredellosport

Il novax Barillari espulso dal Movimento Cinque Stelle. Lo sfogo su Facebook del consigliere regionale del Lazio : “Colpevole di essere rimasto coerente e di non essermi mai venduto al Pd” Il consigliere regionale del Lazio dei Cinque Stelle, Davide Barillari, ha annunciato sui social di essere stato espulso dallo stesso Movimento. “Arrivata l’espulsione. Sono stato cacciato dal M5S – scrive il consigliere – ...

ROMA - Nel mirino delle critiche ci è finito anche Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, capace di segnare 29 reti in 31 partite, si è sfogato su Instagram nel post partita contro il Sassuolo: ...

Bollettino Coronavirus Italia, i dati di oggi 11 luglio. Tabelle regione per regione

Mentre negli ultimi tre giorni la curva epidemica continuava seppur di poco a salire, oggi finalmente i dati piegano al ribasso. Si contano infatti 188 nuovi casi (contro i 276 di ieri) e 7 vittime ( ...

