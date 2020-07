Lazio, Immobile si sfoga: «Insultate me, non la mia famiglia» – FOTO (Di sabato 11 luglio 2020) Ciro Immobile ha affidato a Instagram un pesante sfogo verso i detrattori: le parole dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, attaccante della Lazio, si è sfogato su Instagram dopo le critiche ricevute al termine della sfida contro il Sassuolo. «Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti, fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente. Grazie». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

